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Лето в Кишиневе.

Погодные рекорды Молдовы 23 июня

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200623/30666817/pogodnye-rekordy-moldovy-23-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Самым холодным 23 июня на территории Молдовы выдалось в первой половине прошлого века.

Тучи над районом Телецентр
© Sputnik / Osmatesco
Новое предупреждение синоптиков: погода испортится

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1942 году в этот день воздух прогрелся всего до +8 градусов по Цельсию.

А температурный максимум 23 июня был зафиксирован четырьмя годами позже, в 1946-м. Тогда термометры показали +35,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
рекорды, погода, Молдова


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