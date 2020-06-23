Новое предупреждение синоптиков: о чем говорят специалисты

В Молдове активны два "желтых кода" метеорологической и гидрологической опасности. Однако в некоторых регионах на севере республики объявлен "оранжевый код".

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует с 13.00 до 23.00 вторника.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, временами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Также в стране до 3 июля продолжает действовать другой "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Во вторник специалисты объявили "оранжевый код" гидрогологической опасности в некоторых регионах Бричанского и Единецкого районов.

"В связи с прошедшими очень сильными дождями в верховьях реки Прут (Украина) сформировался дождевой паводок. На участке села Крива – города Костешты 23-29 июня ожидается дальнейший рост уровня воды на 1,8-2,2 метра над уровнем 23 июня", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Эксперты отмечают, что ожидается выход воды на пойму в Бричанском и Единецком районах, подтопление насыпи железнодорожного полотна Бельцы – Черновцы и начало подтопления отдельных прибрежных сел.

"Оранжевый код" означает, что существует опасность паводков, приводящих к значительным разливам, которые могут иметь отрицательное воздействие на жизнь сообществ, безопасность имущества и людей.

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