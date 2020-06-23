16:33 23 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.31
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Дождь

Новое предупреждение синоптиков: о чем говорят специалисты

© Sputnik / Osmatesco
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1196)
32410
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200623/30674796/novoe-preduprezhdenie-sinoptikov-v-strane-deystvuyut-srazu-dva-zheltykh-koda.html

В Молдове активны два "желтых кода" метеорологической и гидрологической опасности. Однако в некоторых регионах на севере республики объявлен "оранжевый код".

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует с 13.00 до 23.00 вторника.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, временами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Также в стране до 3 июля продолжает действовать другой "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. 

Сильный дождь
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Сколько продлятся дожди в Молдове: объяснение экспертов

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Во вторник специалисты объявили "оранжевый код" гидрогологической опасности в некоторых регионах Бричанского и Единецкого районов.

"В связи с прошедшими очень сильными дождями в верховьях реки Прут (Украина) сформировался дождевой паводок. На участке села Крива – города Костешты 23-29 июня ожидается дальнейший рост уровня воды на 1,8-2,2 метра над уровнем 23 июня", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Эксперты отмечают, что ожидается выход воды на пойму в Бричанском и Единецком районах, подтопление насыпи железнодорожного полотна Бельцы – Черновцы и начало подтопления отдельных прибрежных сел.

"Оранжевый код" означает, что существует опасность паводков, приводящих к значительным разливам, которые могут иметь отрицательное воздействие на жизнь сообществ, безопасность имущества и людей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1196)

По теме

Премьер: примем меры для ликвидации последствий проливных дождей


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Здесь прошла стихия.
Разбушевавшаяся стихия: последствия ливней в Яловенском районе - на фото
День памяти и скорби: в России призывают не допускать переписывания истории.
День памяти и скорби: в России призывают не допускать переписывания истории
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться