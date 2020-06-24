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Погодные рекорды Молдовы 24 июня

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1198)
17 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200624/30680944/pogoda-rekord-moldova-24-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Самым холодным 24 июня на территории Молдовы выдалось в середине прошлого века.

Дождь
© Sputnik / Osmatesco
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1949 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 24 июня зафиксировали в 1946-м. Тогда термометры показали +35,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1198)

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