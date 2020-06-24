Самый точный прогноз погоды: дожди, затем прояснение

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КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 24 июня, на всей территории страны пройдут дожди с грозами.

Днем воздух прогреется до +24, +29 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов.

Атмосферное давление — нормальное.

Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 1-6 метров в секунду.

В четверг дожди пройдут в центральных и южных районах страны. Ветер ожидается северный. В пятницу в республике погода прояснится, но синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление. Ветер в пятницу ожидается северо-восточный. Температура воздуха в эти дни днем составит от +24 до +29 градусов, ночью - от +15 до +19.

Праздники и народные приметы

В этот день Православная церковь чествует память апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосии), а также преподобного Варнавы Ветлужского (1445).

В народе считалось, что на день Варнавы или, как говорили, Варнавы Земляничника, следует с особым уважением относиться к природе, вплоть до того, что было запрещено даже рвать траву.

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