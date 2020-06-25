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Погодные рекорды Молдовы 25 июня

© Sputnik / Cezar Salagor
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1200)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200625/30705365/pogodnye-rekordy-moldovy-24-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Самым холодным 25 июня на территории Молдовы выдалось более века назад.

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© Sputnik / Osmatesco
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1908 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,4 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 25 июня зафиксировали в 1957-м. Тогда термометры показали +37,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1200)

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