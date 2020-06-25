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Республиканский стадион в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: каким выдастся конец июня

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1200)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200625/30710779/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakim-vydastsya-konets-iyunya.html

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КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В четверг на большей части Молдовы ожидаются кратковременные дожди с грозами в ночные или дневные часы, а в центральных районах, как сообщают синоптики, осадков не предвидится. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +15 до +18 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется в среднем до +25, +28 градусов.

Сильный дождь
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки осадков не предвидится. В пятницу, 26 июня, средний дневной максимум останется в тех же пределах - от +25 до +28. А в выходные будет жарко: в субботу, 27 июня, - от +28 до +31, а в воскресенье, 28 июня, - от +29 до +32. Такие же значения ожидаются и в первый день рабочей недели, 29 июня. В некоторых районах Молдовы вероятны кратковременные дожди с грозами. А с 30 июня начнется постепенный спад температуры - во вторник прогнозируется в среднем +26..+29, а в среду, 1 июля, - уже +21..+24.

В стране продолжает действовать "желтый код" метеоопасности, а также введен "оранжевый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень опасности действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код". 

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память преподобного Петра Афонского, который родился в VII веке.

А согласно народным поверьям, если 25 июня много росы, то это к хорошему урожаю. 

Считалось, если человек родился 25 июня, то ему покровительствует яблоня – дерево очень щедрое и сердечное, которое также может заставлять людей быть безотчетными.

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Тема:
Погода в Молдове (1200)

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