02:05 26 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.32
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Сбор урожая черешни и вишни.

Погодные рекорды Молдовы 26 июня

© Sputnik / Виталий Тимкив
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1201)
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200626/30726816/pogodnye-rekordy-moldovy-26-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Самым холодным 26 июня на территории Молдовы выдалось более века назад.

Река Днестр
© Sputnik / Rodion Proca
Уровень воды в Днестре и обильные осадки: к чему готовятся власти Молдовы

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1908 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 26 июня зафиксировали в 2007-м. Тогда термометры показали +35,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1201)

По теме

Изменение климата неизбежно - как к нему приспособиться, объяснил эколог
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Исчезающие села Молдовы.
Почти полное запустение: молдавское село, в котором осталась лишь два жителя
После карантина: как жители Сынжерей борются с COVID-19.
После карантина: как жители Сынджерей борются с COVID-19
22 июня
День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться