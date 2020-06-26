Самый точный прогноз погоды: на следующей неделе будет жарко

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КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. В пятницу на большей части Молдовы ожидается облачная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется в среднем до +26, +31 градуса.

Ветер — западный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки осадков не предвидится. В выходные будет жарко: в субботу, 27 июня, - от +27 до +32, а в воскресенье, 28 июня, - от +28 до +33. Такие же значения ожидаются и в первый день рабочей недели, 29 июня. В некоторых районах Молдовы вероятны дожди с грозами.

В стране действует "оранжевый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Он действует на протяжении побережья Днестра, а также участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка.

Праздники и народные приметы

В этот день православные христиане чтят память святой и мученицы Акилини, имя которой на Руси стало звучать как Акулина или Кулина.

Согласно народным поверьям, если 26 июня много насекомых, то это к теплой и ясной погоде.

Считается, что если к этому дню огурцы не успели созреть, то могут они быть невкусными.

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