Новый "желтый код": о чем предупреждают синоптики

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 28 по 29 июня.
"В указанный период ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
В стране продолжают действовать "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень опасности действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".
Рекомендации врачей
Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.
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В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.
Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.
Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.
Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать активного отдыха.
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