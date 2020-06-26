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Аллея в парке Ла Извор.

Новый "желтый код": о чем предупреждают синоптики

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1204)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200626/30734051/novyy-zheltyy-kod-o-chem-preduprezhdayut-sinoptiki.html

В стране действуют сразу несколько предупреждений - "желтый код" метеоопасности, а также еще один "желтый" и "оранжевый" код гидрологической опасности.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой. Предупреждение будет действовать с 28 по 29 июня.

Фонтан у входа в парк Валя Морилор
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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"В указанный период ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении синоптиков. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

В стране продолжают действовать "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень опасности действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".

Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

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В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности. 

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать активного отдыха.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару.

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Тема:
Погода в Молдове (1204)

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