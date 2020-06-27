Погодные рекорды Молдовы 27 июня

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Самым холодным 27 июня на территории Молдовы выдалось всего лишь шесть лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 2014 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 27 июня зафиксировали в первой половине прошлого века - в 1939-м. Тогда термометры показали +35 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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