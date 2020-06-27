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Жара

Самый точный прогноз погоды: готовимся к изнуряющей жаре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1204)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу, 27 июня, на всей территории страны сохранится ясная погода.

Днем воздух прогреется до +27, +32 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +19 градусов.

Атмосферное давление — нормальное.

Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 1-6 метров в секунду.

В воскресенье дневные температуры поднимутся до +30, +33 градусов тепла. Жара продолжится до начала следующей недели, когда в северных и центральных районах страны ожидаются дожди.

Праздники и народные приметы

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В православной церкви 27 июня почитают память святого пророка Елисея, который жил в IX до Рождества Христова.

Елисей был известен как ученик и слуга пророка Ильи, присутствовавший во время его вознесения на небо. Также говорили о пророчествах Елисея при всех четырех царях Израиля. Он совершил большое количество чудес, в частности, воскрешал мертвых. Имеются у этого дня и приметы.

Кроме того, 27 июня почитается в православии и благоверный князь Мстислав (Георгий) Храбрый Новгородский. Сами новгородцы нарекли его так за мужество, проявленное в битвах.

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Тема:
Погода в Молдове (1204)

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