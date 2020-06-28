Самый точный прогноз погоды: в страну пришла жара

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. В воскресенье на большей части Молдовы ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами пройдут в северных районах. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +15 до +20 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +28, +33 градусов.

Ветер — юго-западный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки осадки также ожидаются в северных районах, а 30 июня грозы могут быть и в центре страны. При этом, температурные показатели в течение семидневки практически не изменятся. В понедельник днем будет также до +33, а во вторник и среду - всего на градус меньше. Затем до 4 июля воздух в тени также будет прогреваться до +33 градусов по Цельсию.

Также 28-29 июня в Молдове действует метеопредупреждение в связи с жарой.

В стране продолжает быть в силе и "оранжевый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень угрозы действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".

Праздники и народные приметы

В этот день в православной церкви почитают память мученика Модеста и Крискентии писательницы. Модест был замучен вместе со своим воспитанником Витом, также пострадавшим за веру в Иисуса Христа. Помимо этого 28 июня, отмечают день святого Амоса, который жил в 783 году до Рождества Христова.

Согласно народным поверьям, если 28 июня дождь, будет неурожай пшеницы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova