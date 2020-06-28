Самый точный прогноз погоды: в страну пришла жара

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. В воскресенье на большей части Молдовы ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами пройдут в северных районах. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +15 до +20 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +28, +33 градусов.
Ветер — юго-западный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
Также 28-29 июня в Молдове действует метеопредупреждение в связи с жарой.
В стране продолжает быть в силе и "оранжевый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень угрозы действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".
Праздники и народные приметы
В этот день в православной церкви почитают память мученика Модеста и Крискентии писательницы. Модест был замучен вместе со своим воспитанником Витом, также пострадавшим за веру в Иисуса Христа. Помимо этого 28 июня, отмечают день святого Амоса, который жил в 783 году до Рождества Христова.
Согласно народным поверьям, если 28 июня дождь, будет неурожай пшеницы.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>