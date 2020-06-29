Самый точный прогноз погоды: каким будет июль

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КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. В понедельник на большей части Молдовы ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами пройдут в северных районах. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +17 до +22 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +30 +33 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки осадки также ожидаются в северных и центральных районах. При этом, температурные показатели в течение семидневки практически не изменятся. Во вторник и среду - всего на градус меньше. Затем до 4 июля воздух в тени также будет прогреваться до +33 градусов по Цельсию.

В понедельник, 29 июня, в Молдове все еще действует метеопредупреждение в связи с жарой.

В стране продолжает быть в силе и "оранжевый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень угрозы действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".

Праздники и народные приметы

В православной церкви 29 июня почитали память святого Тихона, жившего на острове Кипр в городе Амафунта. Родители воспитывали своего сына в благочестии и любви к Богу, обучали чтению Священного писания. В раннем возрасте Тихон открыл в себе дар творить чудеса.

На день Тихона обычно все затихает. Эта народная примета, кстати, близка к научному обоснованию. Так, астрономы подсчитали, что в конце июня, как раз к 29 числу, Земля начинает двигаться по орбите несколько медленнее, чем, например, в январе.

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