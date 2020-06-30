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Самый точный прогноз погоды: скоро будет еще жарче

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1210)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Во вторник в Молдове ожидаются кратковременные дожди с грозами. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +17 до +22 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +27, +32 градусов.

Вишня в снегу
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ветер — северо-западный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температурные показатели практически не изменятся. В среду будет всего на два градуса меньше, а 2 июля - вновь до +27, +32. А вот уже с 3 июля воздух в тени будет прогреваться до +34 градусов по Цельсию.

В стране до 3 июля продолжает быть в силе и "оранжевый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень угрозы действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".

Праздники и народные приметы

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год
В православной церкви 30 июня почитают память трех братьев по имени Исмаил, Мануил и Савел, которые происходили из семьи очень знатного язычника, но при этом их мать была приверженкой христианства и воспитала сыновей по Закону Божию.

Раньше существовала примета, согласно которой, если много яиц сваришь 30 июня, то куры будут хорошо нестись. Из яиц в этот день обычно готовили омлеты с сыром, луком, хлебом.

Люди верили - гроза 30 июня, значит, будет хороший урожай.

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Тема:
Погода в Молдове (1210)

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