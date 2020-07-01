Погодные рекорды Молдовы 1 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Самое холодное 1 июля на территории Молдовы регистрировалось дважды.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1900 и 1956 годах в этот день воздух прогрелся всего до +10,4 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 1 июля зафиксировали всего пару лет назад - в 2017-м. Тогда термометры показали +34,6 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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