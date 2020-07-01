Самый точный прогноз погоды: чем нас порадует первый день июля

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КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове будет ясно и жарко - воздух прогреется днем до +32 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость будет не более 2 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Аналогичная погода ожидается и во второй, и в третий день июля.

В стране до 3 июля продолжает быть в силе и "оранжевый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень угрозы действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".

Праздники и народные приметы

Издавна существуют погодные приметы на этот день: - паук вышел из гнезда и сплел новую паутину – к хорошей погоде; - утром туман – к жаркому дню; - вечером закат розовый – к солнечному дню; - много росы – к хорошему урожаю.

Православные верующие 1 июля отмечают:

память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула;

память Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах;

память священномучеников Василия Смирнова, Александра Крутицкого, Василия Крылова и Сергия Кроткова, пресвитеров,

преподобномученика Никанора (Морозкина), архимандрита;

обретение мощей святителя Виктора (Островидова), исповедника, епископа Глазовского;

празднования в честь икон Божией Матери: Боголюбской (Московской, Тульской, Угличской и других, а также иконы Коробейниковской-Казанской.

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