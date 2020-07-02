Погодные рекорды Молдовы 2 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Самое холодное 2 июля на территории Молдовы регистрировалось еще в начале прошлого столетия, а именно - 112 лет назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1908 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 2 июля зафиксировали в первой половине XX века, в 1938 году. Тогда термометры показали +37,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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