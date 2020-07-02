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Как люди спасаются от жары в Кишиневе.

Погодные рекорды Молдовы 2 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1214)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200702/30793754/pogodnye-rekordy-moldovy-2-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Самое холодное 2 июля на территории Молдовы регистрировалось еще в начале прошлого столетия, а именно - 112 лет назад.

Пасмурное небо
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1908 году в этот день воздух прогрелся всего до +7,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 2 июля зафиксировали в первой половине XX века, в 1938  году. Тогда термометры показали +37,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1214)

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Теги:
рекорды, Молдова, погода


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