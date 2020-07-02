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Самый точный прогноз погоды: будет ясно и жарко

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1215)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200702/30797803/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-vykhodnye-mestami-ozhidayutsya-dozhdi.html

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КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в четверг в Молдове будет ясно и жарко - воздух прогреется днем до +33 градусов по Цельсию. 

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Ветер — северо-западный. Его скорость будет от 1 до 6  метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Аналогичная погода ожидается и в третий, и в четвертый день июля.

В стране до 3 июля продолжает быть в силе и "оранжевый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень угрозы действует на западной границе страны вдоль реки Прут. 

Праздники и народные приметы

В этот день мир отмечает Всемирный день собаки, День сюрпризов, Всемирный день НЛО, Международный день спортивного журналиста. 

Православная церковь 2 июля чтит память Зосимы Аполлониадского - фракийского святого. Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминают и святого Иова. Этому праведнику принято было молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.

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Тема:
Погода в Молдове (1215)

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