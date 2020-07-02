Самый точный прогноз погоды: будет ясно и жарко

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КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в четверг в Молдове будет ясно и жарко - воздух прогреется днем до +33 градусов по Цельсию.

Ветер — северо-западный. Его скорость будет от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Аналогичная погода ожидается и в третий, и в четвертый день июля.

В стране до 3 июля продолжает быть в силе и "оранжевый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень угрозы действует на западной границе страны вдоль реки Прут.

Праздники и народные приметы

В этот день мир отмечает Всемирный день собаки, День сюрпризов, Всемирный день НЛО, Международный день спортивного журналиста.

Православная церковь 2 июля чтит память Зосимы Аполлониадского - фракийского святого. Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминают и святого Иова. Этому праведнику принято было молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.

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