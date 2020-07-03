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Пешеходный фонтан в Долине роз.

Погодные рекорды Молдовы 3 июля

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1215)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200703/30805566/pogodnye-rekordy-moldovy-3-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Самое холодное 3 июля на территории Молдовы регистрировалось еще в первой половине прошлого столетия.

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© REUTERS / Ueslei Marcelino
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1942 году лето было холодным, и в этот день воздух прогрелся всего до +9,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 3 июля в нашей стране зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +35,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1215)

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