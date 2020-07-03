Погодные рекорды Молдовы 3 июля

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Самое холодное 3 июля на территории Молдовы регистрировалось еще в первой половине прошлого столетия.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1942 году лето было холодным, и в этот день воздух прогрелся всего до +9,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 3 июля в нашей стране зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +35,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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