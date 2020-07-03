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Экспонат Ботанического сада в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды на третий день июля - подробности

© Photo : alexandrumirza1@gmail.com
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1217)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу в Молдове будет жарко - воздух прогреется днем до +35 градусов по Цельсию. До конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Пешеходный фонтан в Долине роз.
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Погодные рекорды Молдовы 3 июля

Атмосферное давление — нормальное. Ночь безоблачна, столбики термометров покажут +24 градуса по Цельсию 

Аналогичная погода ожидается и в четвертый день июля.

В стране до 3 июля (включительно) продолжает быть в силе и "оранжевый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень угрозы действует на западной границе страны вдоль реки Прут. 

Праздники и народные приметы

Христиане вспоминают 3 июля священномученика Мефодия, епископа Патарского. Святой отличался кротостью и смирением, боролся за веру.

Во времена гонений подвергся мучениям и был обезглавлен. После себя Мефодий оставил богатое литературное наследие: толкование Священного Писания, проповеди, нравственные беседы и другое.

Обычно в этот день начиналась охота на перепелов, если хоть одна птица поймана, охота будет удачной весь год.

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Тема:
Погода в Молдове (1217)


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