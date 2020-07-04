Самый точный прогноз погоды: что ждет нас на выходные

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КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу в Молдове будет жарко.

Воздух прогреется днем до +34 градусов по Цельсию. И лишь на севере ожидаются кратковременные дожди.

Ветер — северо-западный. Его скорость будет от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление — нормальное.

Аналогичная погода ожидается и в воскресенье.

В стране до 6 июля действует "желтый код" из-за жары.

Праздники и народные приметы

В этот день православные христиане чтят святых Андрея и Марфу. Наши предки, которые занимались сенокосом, пытались не выпускать из поля зрения хлебных нив. Считалось, что на Марфе овес уже "одевается", а гречка еще без "рубашки".

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