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Самый точный прогноз погоды: что ждет нас на выходные

© AP Photo / MTI / Gyorgy Varga
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1217)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200704/30797793/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-vykhodnye-mestami-ozhidayutsya-dozhdi.html

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КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу в Молдове будет  жарко.

Жара в городе. Архивное фото
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Медик рассказал, как легче перенести жару и резкую смену погоды

Воздух прогреется днем до +34 градусов по Цельсию. И лишь на севере ожидаются кратковременные дожди. 

Ветер — северо-западный. Его скорость будет от 3 до 8  метров в секунду.

Атмосферное давление — нормальное.

Аналогичная погода ожидается и в воскресенье. 

В стране до 6 июля  действует "желтый код" из-за жары. 

Праздники и народные приметы

В этот день православные христиане чтят святых Андрея и Марфу. Наши предки, которые занимались сенокосом, пытались не выпускать из поля зрения хлебных нив. Считалось, что на Марфе овес уже "одевается", а гречка еще без "рубашки".

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Тема:
Погода в Молдове (1217)

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