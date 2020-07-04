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Сбор клубники и малины.

Погодные рекорды Молдовы 4 июля

© Sputnik / Максим Богодвид
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1217)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200704/30818031/pogoda-rekord-moldova-4-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Самое холодное 4 июля на территории Молдовы регистрировалось в начале прошлого века.

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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1902 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 4 июля зафиксировали всего несколько лет назад - в 2012-м. Тогда термометры показали +34,7 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1217)

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