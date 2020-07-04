Погодные рекорды Молдовы 4 июля

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Самое холодное 4 июля на территории Молдовы регистрировалось в начале прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1902 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 4 июля зафиксировали всего несколько лет назад - в 2012-м. Тогда термометры показали +34,7 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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