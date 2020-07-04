В Молдове очередной "желтый код": ожидаются грозы

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила предупреждение в связи с возможными грозами и кратковременными дождями. "Желтый код" будет действовать в субботу, 4 июля до 10 часов вечера.
"В указанный период ожидаются грозы с кратковременными дождями, местами усиления ветра до 15-20 м/с (50-70км/ч)", - сообщили в Госгидрометслужбе.
Кроме того, на территории республики остается в силе "желтый код" из-за жары, который предварительно продлится до 6 июля.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
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