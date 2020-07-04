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В Молдове очередной "желтый код": ожидаются грозы

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Погода в Молдове (1220)
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Sputnik Молдова
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В республике, помимо этого, продолжает действовать - до 6 июля - "желтый код" метеоопасности из-за жары.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила предупреждение в связи с возможными грозами и кратковременными дождями. "Желтый код" будет действовать в субботу, 4 июля до 10 часов вечера. 

Жара
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В указанный период ожидаются грозы с кратковременными дождями, местами усиления ветра до 15-20 м/с (50-70км/ч)", - сообщили в Госгидрометслужбе. 

Кроме того, на территории республики остается в силе "желтый код" из-за жары, который предварительно продлится до 6 июля.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1220)

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