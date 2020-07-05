Самый точный прогноз погоды: каким будет воскресенье

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КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, воскресенье в Молдове будет днем солнца и дождя.

Воздух прогреется днем до +34 градусов по Цельсию. Вместе с тем переменная облачность будет сменяться осадками, местами - с грозами.

Ветер — северо-западный. Его скорость будет от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление — нормальное.

В понедельник столбики термометров подымутся еще на одно деление, ветер чуть стихнет, осадки в первый день следующей недели не ожидаются.

В стране до 6 июля действует "желтый код" из-за жары.

Праздники и народные приметы

В этот день православные христиане отмечают Евсеев день. В старину говорили, что наступило время исцеления души и тела. Люди с самого утра отправлялись в лес, чтобы собрать целебные травы и нарезать березовых ветвей. И уже вечером отправлялись в баню, используя свежие веники — это сулило крепкое здоровье на весь год.

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