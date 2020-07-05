Самый точный прогноз погоды: каким будет воскресенье

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, воскресенье в Молдове будет днем солнца и дождя.
Воздух прогреется днем до +34 градусов по Цельсию. Вместе с тем переменная облачность будет сменяться осадками, местами - с грозами.
Ветер — северо-западный. Его скорость будет от 3 до 8 метров в секунду.
Атмосферное давление — нормальное.
В понедельник столбики термометров подымутся еще на одно деление, ветер чуть стихнет, осадки в первый день следующей недели не ожидаются.
В стране до 6 июля действует "желтый код" из-за жары.
Праздники и народные приметы
В этот день православные христиане отмечают Евсеев день. В старину говорили, что наступило время исцеления души и тела. Люди с самого утра отправлялись в лес, чтобы собрать целебные травы и нарезать березовых ветвей. И уже вечером отправлялись в баню, используя свежие веники — это сулило крепкое здоровье на весь год.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>