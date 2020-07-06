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Вид на Кишинев с высоты птичьего полета

Самый точный прогноз погоды: гроза и понижение температуры

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1222)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. В понедельник на большей части Молдовы ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами пройдут в южных районах. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +16 до +21 градуса по Цельсию, а днем воздух прогреется до +28 +33.

Вишня в снегу
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

А вот во вторник осадки ожидаются во всех районах страны. При этом, температурные показатели в течение семидневки изменятся незначительно. Во вторник столбики термометров покажут от +25 до +34. Затем немного похолодает. В середине недели, 8 и 9 июля, воздух прогреется до +22, +27 градусов по Цельсию. А затем температура в течение двух суток снова будет повышаться на 2-3 градуса.

В понедельник, 6 июля, в Молдове все еще действует метеопредупреждение в связи с жарой.

В стране до 8 июля продолжает быть в силе и "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Речь идет об участках между Дубоссарами - селом Талмаза, а также между Унгенами и селом Брынза.

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В православной церкви 6 июля отмечали день памяти святой мученицы Агриппины (Аграфены), которая еще в молодые годы решила отказаться от вступления в брак, а посвятила свою жизнь служению Господу.

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В канун праздника Ивана Купала считалось, что следует обязательно попариться в бане и выкупаться в реке. Это, как полагали в старину, было полезно для здоровья.

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Тема:
Погода в Молдове (1222)

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