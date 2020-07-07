Самый точный прогноз погоды: после небольшого похолодания снова будет жарко

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Во вторник в Молдове ожидаются кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +18 до +23 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20, +30.

Ветер — северо-западный. Его скорость достигнет 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

А вот в среду несколько похолодает. В дневные часы воздух прогреется всего до +20, +25 градусов по Цельсию, а в центральных районах возможны грозы. Затем температура в течение трех суток постепенно начнет повышаться. 9 июля синоптики прогнозируют до +24, +29, в пятницу будет - до +26, +31. В субботу и воскресенье столбики термометров покажут +27, +32 градуса в тени.

В стране до 8 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Речь идет об участках между Дубоссарами и селом Талмаза, а также между Унгенами и селом Брынза.

Праздники и народные приметы

отмечается 7 июля. Одним из символов праздника Ивана купала является цветок Иван-да-Марья. Сам праздник появился еще во времена язычества, но сегодня он имеет христианское происхождение и связан с именем Иоанна Крестителя, который был особенно приближен к Иисусу Христу, предсказал его приход на землю и крестил Спасителя в водах реки Иордан. Поэтому, и появился обычай купаться в день 7 июля. Считалось, что на Ивана Купала любая вода обладает целебными свойствами.

Ночь Ивана Купалы: сорвать цветок папоротника и увидеть будущее>>>

Также одна из примет на 7 июля - если трава очень сильно пахнет, то скоро пойдет дождь. Если же россыпь звезд на небе в ночь на Ивана Купала, то будет много грибов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova