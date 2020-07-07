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Погодные рекорды Молдовы 7 июля

© Sputnik / Тарас Литвиненко
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200707/30842647/pogodnye-rekordy-moldovy-7-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Самое холодное 7 июля на территории Молдовы регистрировалось дважды — и оба раза во второй половине прошлого века.

Ледник.
© REUTERS / Yara Nardi
Глобальное потепление: прогноз крайне неблагоприятный

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1965 и в 1976 годах в этот день воздух прогрелся всего до +10,2 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 7 июля зафиксировали также в прошлом веке — в 1968 году. Тогда термометры показали +35,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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