Погодные рекорды Молдовы 7 июля

КИШИНЕВ, 7 июл - Sputnik. Самое холодное 7 июля на территории Молдовы регистрировалось дважды — и оба раза во второй половине прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1965 и в 1976 годах в этот день воздух прогрелся всего до +10,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 7 июля зафиксировали также в прошлом веке — в 1968 году. Тогда термометры показали +35,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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