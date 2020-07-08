02:13 08 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.32
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Растение

Погодные рекорды Молдовы 8 июля

© Sputnik / Osmatesco
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1225)
52 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200708/30851718/Pogodnye-rekordy-Moldovy-8-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Самое холодное 8 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.

Ледник.
© REUTERS / Yara Nardi
Глобальное потепление: прогноз крайне неблагоприятный

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, 1912 годах в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 8 июля зафиксировали также 8 лет назад — в 2012 году. Тогда термометры показали +36,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1225)

По теме

Самый точный прогноз погоды: после небольшого похолодания снова будет жарко
Глобальное потепление: назван еще один возможный виновник


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Музеи Московского Кремля заработали - фото
По поручению президента: амурский тигр по кличке Борис стал многодетным отцом
Тигр Борис, которого выпустил в тайгу Путин, стал многодетным отцом
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться