Погодные рекорды Молдовы 8 июля

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Самое холодное 8 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, 1912 годах в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 8 июля зафиксировали также 8 лет назад — в 2012 году. Тогда термометры показали +36,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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