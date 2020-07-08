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Самый точный прогноз погоды: какие сюрпризы ждут жителей страны

© Sputnik / Максим Богодвид
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1225)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. В среду на большей части Молдовы ожидаются кратковременные дожди с грозами - в центре в дневные часы, а на юге в ночью. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +13 до +16 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +23, +26 градусов.

© Sputnik / Alexey Maishev
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Ветер — северо-западный. Его скорость достигнет 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки осадки не предвидятся. В четверг, 9 июля, синоптики обещают +26..+29. В пятницу, 10 июля, ожидается +27..+30, а в субботу - от +29 до +32. Оба дня без дождей.В воскресенье столбики термометров покажут на градус ниже, а в северных и центральных районах возможны грозы.

В стране до 8 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Речь идет об участках между Дубоссарами и селом Талмаза, а также между Унгенами и селом Брынза.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечается День памяти святых Петра и Февронии. Их почитают как хранителей супружеской любви и покровителей семейного очага.

В народе верили, что если в этот день установилась жаркая погода, то зной продержится еще 40 дней. Также считалось, если  на Петра и Февронию, торговец отработает весь день со своей женой, то в семье весь год будет достаток.

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Тема:
Погода в Молдове (1225)

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