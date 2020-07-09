Самый точный прогноз погоды: тепло и без осадков

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КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. В четверг в Молдове ожидается ясная погода, без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, тепло постепенно возвращается. В четверг ночью температура составит в среднем от +10 до +15 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +24, +29.

Ветер — западный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В пятницу будет теплее. В дневные часы воздух прогреется до +26, +31 градус по Цельсию. Во всех районах республики не прогнозируют осадков.

Затем температура еще будет повышаться. Так, в субботу, 11 июля, синоптики прогнозируют +15, +20 градусов ночью и +27, +32 днем.

В воскресенье в северных и центральных районах республики возможны грозы. Однако температура сильно не снизится. В дневное время ожидается до +32 градусов, а ночью будет +15, +15.

В стране до 13 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Речь идет об участке между городом Леова и селом Брынза.

Праздники и народные приметы

Этот день в старину называли земляничником, поскольку созревала земляника, и девушки отправлялись в лес на ее сбор. Одновременно пчелы начинали очень активно собирать мед. Во время сбора урожая земляники также брали листья этого растения и готовили на их основе различные средства. Так, высушенные листья могли добавлять в чай – считалось, что он помогает восстановить силы, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие.

В православной церкви 9 июля почитается память святого Давида Солунского, который изначально жил в монастыре святых мучеников Меркурия и Феодора, а потом отправился в Фессалоники.

Раньше люди верили, если 9 июля была солнечная погода, то такой ей быть до самой осени. Жаркая погода означала дальнейшую 40-дневную засуху, как следствие — отсутствие грибов. А еще те, кто собирался одолжить 9 июля денег, клал в карман лепесток земляники, чтобы точно получить положительный ответ.

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