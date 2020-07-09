Погодные рекорды Молдовы 9 июля

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Самое холодное 9 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1964 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 9 июля зафиксировали всего 8 лет назад — в 2012 году. Тогда термометры показали +37 градусов ровно.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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