Погодные рекорды Молдовы 9 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Самое холодное 9 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1964 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 9 июля зафиксировали всего 8 лет назад — в 2012 году. Тогда термометры показали +37 градусов ровно.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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