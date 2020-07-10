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Погодные рекорды Молдовы 10 июля

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1229)
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Самое холодное 10 июля на территории Молдовы было зарегистрировано 75 лет назад.

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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1945 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,4 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 10 июля зафиксировали в 2002 году. Тогда термометры показали +37,2 градусов.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1229)

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