Самый точный прогноз погоды: конец рабочей недели будет жарким

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. В пятницу в Молдове ожидается ясная погода. В дневные часы воздух прогреется до +31 градуса по Цельсию. Во всех районах республики синоптики не прогнозируют осадков.
В субботу, 11 июля, столбики термометров покажут +15, +20 градусов ночью и +27, +32 днем.
В воскресенье в северных и центральных районах республики возможны грозы. Однако температура сильно не снизится. В дневное время ожидается до +32 градусов, а ночью будет +15, +15.
В стране до 13 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Речь идет об участке между городом Леова и селом Брынза.
Праздники и народные приметы
10 июля у православные проходит празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.
Также почитают память преподобного Сампсона Странноприимца. Еще это День Иоанны Мироносицы.
- дождь на Самсона – еще 7 недель дождливая погода простоит, до самого бабьего лета;
- ясная погода – еще полтора месяца дожди будут редкостью;
- много сена – к урожаю гречихи, мало – к урожаю зерновых.
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