Самый точный прогноз погоды: конец рабочей недели будет жарким

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КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. В пятницу в Молдове ожидается ясная погода. В дневные часы воздух прогреется до +31 градуса по Цельсию. Во всех районах республики синоптики не прогнозируют осадков.

В субботу, 11 июля, столбики термометров покажут +15, +20 градусов ночью и +27, +32 днем.

В воскресенье в северных и центральных районах республики возможны грозы. Однако температура сильно не снизится. В дневное время ожидается до +32 градусов, а ночью будет +15, +15.

В стране до 13 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Речь идет об участке между городом Леова и селом Брынза.

Праздники и народные приметы

10 июля у православные проходит празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.

Также почитают память преподобного Сампсона Странноприимца. Еще это День Иоанны Мироносицы.

дождь на Самсона – еще 7 недель дождливая погода простоит, до самого бабьего лета;

ясная погода – еще полтора месяца дожди будут редкостью;

много сена – к урожаю гречихи, мало – к урожаю зерновых.

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