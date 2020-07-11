Самый точный прогноз погоды: тепло, затем снова грозы

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КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. В субботу в Молдове ожидается ясная погода, без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, тепло постепенно возвращается. Ночью температура составит в среднем от +13 до +18 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +27, +32.

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В воскресенье сохранится примерно такая же погода. В дневные часы воздух прогреется до +27, +32 градусов по Цельсию. Во всех районах республики не прогнозируют осадков.

В понедельник во всех районах республики возможны грозы. Это повлияет и на температуру воздуха, она немного снизится. В дневное время ожидается до +25 градусов, а ночью будет +12, +17.

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В стране до 13 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Речь идет об участке между городом Леова и селом Брынза.

Праздники и народные приметы

В старину 11 июля отмечали крапивное заговенье. В народе были убеждены, что крапива обладает волшебными свойствами и способна придавать человеку силу, бодрость. Поэтому, старались ее заготавливать впрок и собирали как раз в этот день, поскольку полагали, что позже она потеряет свои целительные свойства. Кстати, в народе верили, что холст, который можно выткать из крапивы, поможет преодолеть боли в пояснице.

Из крапивы готовили не только лекарственные препараты, но и вкусные блюда на каждый день (не только 11 июля).

В православной церкви 11 июля отмечается память преподобных Германа и Сергея Валаамских – известных праведников и чудотворцев.

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