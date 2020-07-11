Погодные рекорды Молдовы 11 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Самое холодное 11 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более сорока лет назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1977 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 11 июля зафиксировали в 2002 году. Тогда термометры показали +35,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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