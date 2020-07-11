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Жара

В Молдове новый "желтый код: синоптики прогнозируют жару

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200711/30898121/v-moldove-zheltyy-kod-sinoptiki-prognoziruyut-zharu.html

В стране действуют сразу два предупреждения - повышенный уровень метео и гидрологической опасности.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый уровень" метеоопасности в связи жарой. Предупреждение будет действовать до 19 часов вечера субботы.

Лес
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"В указанный период на большей части территории республики ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 и +34 градусов по Цельсию", - заявили синоптики. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

В стране до 13 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень опасности действует на западной границе страны вдоль реки Прут. 

Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Могут случаться судороги, потеря сознания,  проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

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В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности. 

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать активного отдыха.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару.

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