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Погодные рекорды Молдовы 12 июля

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200712/30900876/pogoda-recordy-12-iul-2020.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 12 июля.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 июля специалисты отметили 85 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в 1935 году в этот день столбик термометра показал всего +9 градусов по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен 61 год назад. В этот день в 1959 году было +35,5 градуса.

Жара
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Таким образом, разница между самым высоким и самым низким температурными показателями, зафиксированными 12 июля в Молдове, составляет 26,5 градуса.  

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Метеорологические наблюдения на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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