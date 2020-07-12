Погодные рекорды Молдовы 12 июля

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 12 июля.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 июля специалисты отметили 85 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1935 году в этот день столбик термометра показал всего +9 градусов по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы отмечен 61 год назад. В этот день в 1959 году было +35,5 градуса.

Таким образом, разница между самым высоким и самым низким температурными показателями, зафиксированными 12 июля в Молдове, составляет 26,5 градуса.

Погодные рекорды Молдовы 11 июля>>>

Метеорологические наблюдения на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova