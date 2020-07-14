Самый точный прогноз погоды: когда в Молдову вернется жара

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КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Во вторник на большей части Молдовы ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +9 до +12 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +21, +24 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки температура будет повышаться. В среду, 15 июля, столбики термометров покажут в среднем +24, +27. В четверг, 16 июля, синоптики прогнозируют +25, +28. В пятницу, 17 июля, ожидается +26,+29, а в северных и центральных районах страны возможны слабые дожди. В выходные температурный режим не изменится.

В некоторых населенных пунктах до 17 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с удержанием высоких уровней воды. Речь идет об участке между селами Леушены и Брынза.

Праздники и народные приметы

В этот день православные верующие чтут память святых бессребреников, врачевателей и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских.

Люди верили, что если 14 июля прополоть огород, то сорняков не будет. Считало также, если звезды очень ярко мерцают на ночном небе, а утром видны тучи, то будет сильная гроза.

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