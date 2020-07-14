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Погодные рекорды Молдовы 14 июля

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200714/30919085/pogodnye-rekordy-moldovy-14-iyulya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 14 июля.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Самое холодное 14 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более восьмидесяти лет назад.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1937 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,7 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 14 июля зафиксировали в 1951 году. Тогда термометры показали +33,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 23,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
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