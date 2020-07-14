Погодные рекорды Молдовы 14 июля

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Самое холодное 14 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более восьмидесяти лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1937 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 14 июля зафиксировали в 1951 году. Тогда термометры показали +33,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 23,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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