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Погодные рекорды Молдовы 15 июля

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Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1234)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200715/30931974/pogodnye-rekordy-moldovy-15-iyulya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Самое холодное 15 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1909 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,8 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 15 июля зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +35,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1234)

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