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Фонтан в парке Валя Морилор

Самый точный прогноз погоды: когда в Молдову вернется жара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1235)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. В среду жителей Молдовы ждет ясная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +9 до +14 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +23, +28 градусов.

© Sputnik / Alexey Maishev
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Ветер — северо-западный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Похожая погода сохранится до конца недели. В пятницу и в субботу на севере страны пройдут небольшие осадки, а на следующей неделе дожди с грозами ожидаются на всей территории страны.

Праздники и народные приметы

В древности на Руси день 15 июля посвящали божеству Берегине. Возможно, Берегиню отождествляли с русалкой. В этот день особую заботу проявляли к домашнему скоту и порядку в хлеву. Также читали заговоры на урожай хлеба.

Считалось, что утренний туман в этот день обещает сохранение хорошей погоды. А западный ветер и обильная утренняя роса - к дождливой погоде.

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Тема:
Погода в Молдове (1235)
Теги:
погода


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