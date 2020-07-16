Погодные рекорды Молдовы 16 июля

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Самое холодное 16 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в далеком 1902 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 16 июля зафиксировали в 1951 году. Тогда термометры показали +35,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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