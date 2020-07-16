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Самый точный прогноз погоды: в стране потеплеет

© Sputnik / Nikolai Khizhniak
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1237)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. В четверг жителей Молдовы ждет ясная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +12 до +14 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +24, +29 градусов.

Ignat Anatolie
© Photo : FB/ Ignat Anatolie
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Ветер — южный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Похожая погода сохранится до конца недели, за исключением севера республики. Там, согласно синоптикам, пройдут дожди.

Праздники и народные приметы

По народному календарю 16 июля - Маков день. Прозвали его так потому, что в этот период сеяли мак. А это растение с древних времен применяли в кулинарии, народной медицине и даже магии.  

Раньше верили, что мак способен противостоять нечистой силе. Объясняется такое отношение к растению тем, что оно обладает снотворным свойством, а, значит, может и усыпить разных духов. 

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Тема:
Погода в Молдове (1237)

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