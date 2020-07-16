Самый точный прогноз погоды: в стране потеплеет

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КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. В четверг жителей Молдовы ждет ясная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +12 до +14 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +24, +29 градусов.

Ветер — южный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Похожая погода сохранится до конца недели, за исключением севера республики. Там, согласно синоптикам, пройдут дожди.

Праздники и народные приметы

По народному календарю 16 июля - Маков день. Прозвали его так потому, что в этот период сеяли мак. А это растение с древних времен применяли в кулинарии, народной медицине и даже магии.

Раньше верили, что мак способен противостоять нечистой силе. Объясняется такое отношение к растению тем, что оно обладает снотворным свойством, а, значит, может и усыпить разных духов.

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