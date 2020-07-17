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Парк в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 17 июля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200717/30960246/pogodnye-rekordy-moldovy-17-iyulya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Самое холодное 17 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Громадная озоновая дыра над Арктикой уже практически не видна

Об этом сообщили в Госгидрометеослужбе республики.

По информации синоптиков, в далеком 1902 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 17 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда показатели термометров добрались до +36,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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