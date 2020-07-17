Самый точный прогноз погоды: когда на страну снова обрушатся дожди

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КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. В пятницу на большей части Молдовы ожидается переменная облачность, а на севере республики вероятны кратковременные слабые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +12 до +15 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +26, +29 градусов.

Ветер — северный. Его скорость составит 0-5 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Такой же дневной максимум сохранится, согласно прогнозу синоптиков, вплоть до вторника, 21 июля. В субботу, 18 июля, без осадков, а в воскресенье, 19 июля, на всей территории Молдовы вероятны кратковременные грозовые дожди.

В некоторых населенных пунктах до 17 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с удержанием высоких уровней воды. Речь идет об участке между селами Леушены и Брынза.

Праздники и народные приметы

В этот день православные верующие чтут память Святого Андрея, архиепископа Критского, иконописца преподобного Андрея Рублева, а также память святых Царственных Мучеников: Николая Второго и с ним убиенных.

Люди верили, что если 17 июля много ос, то зимой будет достаточно холодно. Считалось, если в этот день на деревьях появились желтые листья, то будет ранняя осень.

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