Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать в субботу и воскренье

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +17 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут до +26, +29 градусов.
Ветер — северо-восточный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
Такой же дневной максимум сохранится, согласно прогнозу синоптиков, вплоть до вторника, 21 июля. С воскресенья, 19 июля, на большей части Молдовы вероятны кратковременные грозовые дожди.
Праздники и народные приметы
Православная церковь отмечает 18 июля день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Люди верили, что если 18 июля месяц кажется туманным и большим, то в ближайшее время погода испортится. А вот если месяц белый и блестящий, то это к холодной погоде, но без дождей.
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