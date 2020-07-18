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Жара в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать в субботу и воскренье

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1240)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200718/30971950/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakikh-syurprizov-zhdat-v-subbotu-i-voskrene.html

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КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +17 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут до +26, +29 градусов.

Дождь
© Sputnik / Osmatesco
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Ветер — северо-восточный. Его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Такой же дневной максимум сохранится, согласно прогнозу синоптиков, вплоть до вторника, 21 июля. С воскресенья, 19 июля, на большей части Молдовы вероятны кратковременные грозовые дожди.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 18 июля день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Люди верили, что если 18 июля месяц кажется туманным и большим, то в ближайшее время погода испортится. А вот если месяц белый и блестящий, то это к холодной погоде, но без дождей.

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Тема:
Погода в Молдове (1240)

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