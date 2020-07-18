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Бабочка на цветке.

Погодные рекорды Молдовы 17 июля

© Sputnik / Константин Михальчевский
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1239)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200718/30974276/pogodnye-rekordy-moldovy-17-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Самым холодным 17 июля на территории Молдовы выдалось в середине прошлого века.

Река Днестр
© Sputnik / Rodion Proca
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Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1954 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 17 июля зафиксировали совсем недавно, в 2007-м. Тогда термометры показали +37,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27 градусов ровно.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1239)

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