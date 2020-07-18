Погодные рекорды Молдовы 18 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Самым холодным 18 июля на территории Молдовы выдалось в середине прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 1954 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 18 июля зафиксировали совсем недавно, в 2007-м. Тогда термометры показали +37,1 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27 градусов ровно.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova