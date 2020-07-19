Погодные рекорды Молдовы 19 июля

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Самым холодным 19 июля на территории Молдовы выдалось примерно четверть века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1996 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 19 июля зафиксировали совсем недавно, в 2007-м. Тогда термометры показали +39,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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