04:04 19 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Цветы

Погодные рекорды Молдовы 19 июля

© Sputnik / Osmatesco
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1241)
46 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200719/30981951/pogoda-rekord-moldova-19-iyulya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Самым холодным 19 июля на территории Молдовы выдалось примерно четверть века назад.

Лес
© Sputnik /
Изменение климата неизбежно - как к нему приспособиться, объяснил эколог

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

По информации синоптиков, в 1996 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,7 градуса по Цельсию.

А температурный максимум 19 июля зафиксировали совсем недавно, в 2007-м. Тогда термометры показали +39,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1241)

По теме

Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте - фото
Два аккордеона: история уличного музыканта
История уличного музыканта и человечности: весь город пришел на помощь
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться