Самый точный прогноз погоды: в страну возвращаются дожди с грозами

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. В воскресенье на большей части Молдовы ожидаются кратковременные грозовые дожди, а на юге страны - переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +15 до +18 градусов по Цельсию, а днем столбики термометров покажут до +26, +29 градусов.

Ветер — восточный. Его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Такой же дневной максимум сохранится, согласно прогнозу синоптиков, вплоть 21 июля. В понедельник, 20 июля, синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди по всей стране. Во вторник осадки вероятны на севере и в центральной части республики. В среду, 22 июля, столбики термометров покажут в среднем +25, +28. Дожди не прогнозируются.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 19 июля Собор Радонежских святых.

Люди верили, что если в этот день пройтись утром босиком по росе, то весь год будешь здоровым. Считалось также, что если месяц на небе хорошо просматривается, то будет хороший урожай.

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